Головне
"Люди, яких я знав, загинули": велика розмова Олександра Зінченка з Пірсом Морганом
Сьогодні 18:29 2052
Португалія розгромила Боснію, Бельгія та Австрія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 23:43 658
Мінмолодьспорту України внесло зміну в наказ про заборону виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 19:59 547
Україна - Мальта: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:48 503
Провальний перший тайм, заміни Реброва та джокер Циганков: підсумки матчу Пн. Македонія - Україна
Сьогодні 13:12 855
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 09:38 574
Мудрик: Ніколи не сумнівайтеся у мені
Сьогодні 09:09 1280
Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією
Сьогодні 08:13 4774
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією
Сьогодні 07:00 6032
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 05:02 6640
Прямі трансляції

Стівенсон: Джошуа не вистачає бажання

Ексчемпіон світу поділився думками про Ентоні Джошуа
Сьогодні 22:59 179 0
Стівенсон: Джошуа не вистачає бажання
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Шакур Стівенсон

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не вистачає бажання.

Таокю думкою поділився ексчемпіон  Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО).

"Джошуа, я думаю, не вистачає бажання. Усик - маленький хлопець, і він мав нав’язувати йому свою волю. Але він не робив цього. Думаю, що у нього є потенціал", - сказав Стівенсон.

  Гірн: Думаю, Хейні не захоче битися зі Стівенсоном

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО 6640
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією 6032
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і більше року допомагає українцям 4239
Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією Уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Північною Македонією 4774
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 12336
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 5194
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30720
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 37835
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 264944
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7103 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36493
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11173