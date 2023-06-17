Стівенсон: Джошуа не вистачає бажання

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не вистачає бажання.

Таокю думкою поділився ексчемпіон Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО).

"Джошуа, я думаю, не вистачає бажання. Усик - маленький хлопець, і він мав нав’язувати йому свою волю. Але він не робив цього. Думаю, що у нього є потенціал", - сказав Стівенсон.