Головне
Північна Македонія - Україна 2:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:22 4146
Фінляндія здолала Словенію: результати матчів відбору до Євро-2024
Сьогодні 20:58 250
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
Сьогодні 18:18 285
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Сьогодні 16:23 781
Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка
Сьогодні 14:19 3179 1
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:23 829
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:10 339105
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:34 830
Суд відправив Павелка у СІЗО
Сьогодні 10:01 4977
Інгулець призначив головного тренера
Сьогодні 09:10 1614
Прямі трансляції

Гірн: Думаю, Хейні не захоче битися зі Стівенсоном

Промоутер розповів про можливого суперника для абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Сьогодні 20:17 250 0
Гірн: Думаю, Хейні не захоче битися зі Стівенсоном
Фото: Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) може провести поєдинок з володарем титулу WBC в першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (28-1, 24 КО).

Про це повідомляє промоутер Едді Гірн.

"Я зацікавлений у поєдинку Девіна Хейні з Реджисом Прогрейсом. Ми збираємося зробити Девіну пропозицію щодо бою з Реджисом. На мою думку, Хейні не захоче битися з Шакуром Стівенсоном.

  Арум: Хейні боїться знову битися з Ломаченком

Безумовно, я вважаю Девіна видатним бійцем, але Прогрейс - приголомшливий. Хейні перебуває в скрутному положенні через свій статус абсолютного чемпіона світу", - сказав Гірн.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 9918
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9728 1
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 7395
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 339105
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 6315
Суд відправив Павелка у СІЗО Суд відправив Павелка у СІЗО 4977
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9672 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22233
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2270
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 45961 2
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5452
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11155