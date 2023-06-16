Гірн: Думаю, Хейні не захоче битися зі Стівенсоном

Промоутер розповів про можливого суперника для абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) може провести поєдинок з володарем титулу WBC в першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (28-1, 24 КО).

Про це повідомляє промоутер Едді Гірн.

"Я зацікавлений у поєдинку Девіна Хейні з Реджисом Прогрейсом. Ми збираємося зробити Девіну пропозицію щодо бою з Реджисом. На мою думку, Хейні не захоче битися з Шакуром Стівенсоном.

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Безумовно, я вважаю Девіна видатним бійцем, але Прогрейс - приголомшливий. Хейні перебуває в скрутному положенні через свій статус абсолютного чемпіона світу", - сказав Гірн.

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