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Названо заявку збірної України з боксу на Європейські ігри-2023

Сьогодні 21:40 180 0
Названо заявку збірної України з боксу на Європейські ігри-2023
Фото Getty Images

Джерело - xsport.ua.

Тренерський штаб збірної України з боксу визначився із заявкою на III Європейських іграх в Кракові (Польща). 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відзначимо, що наші спортсмени зможуть поборотися за ліцензії на літні Олімпійські ігри в Парижі.

Склад збірної України:

  • Чоловіки: Дмитро Замотаєв (51 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Ярослав Харциз (63,5 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг), Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).
  • Жінки: Тетяна Коб (50 кг), Анастасія Ковальчук (54 кг), Маріанна Басанець (57 кг), Ганна Охрей (60 кг), Марія Бова (66 кг), Анастасія Черноколенко 75 кг).

Нагадаємо, що III Європейські ігри відбудуться з 21 червня по 2 липня в Кракові (Польша).

У травні збірна України завоювала 8 медалей на останньому міжнародному турнірі перед Європейськими іграми-2023.

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