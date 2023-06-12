Адам Азім відмовився від поєдинку через інфекцію руки

Джерело - Чемпіон.

Бій українського боксера напівсередньої ваги Арама Фаніяна (23-1, 5 КО) з чемпіоном WBA Continental Адамом Азімом (8-0, 6 КО) скасовано.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон.

Азім відмовився від участі через інфекцію руки.

Спочатку бій було заплановано на 10 червня в Лондоні. Пізніше поєдинок перенесли на 16 червня.

У листопаді 2021 року Арам Фаніян завоював пояс Міжнародного чемпіона IBO, перемігши в Німеччині німецького боксера Тімо Шварцкопфа. Єдиної поразки у кар’єрі Фаніян зазнав у 2018 році, програвши за очками мексиканцю Хуану Рене Теллесу.

В останньому бою українець здобув дострокову перемогу над мексиканцем Альфредо Діасом Міньяресом. Бій проходив у рамках щорічного конгресу WBC.

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