Мунгуя: Перемога над Дерев'янченком покаже всім, що я готовий до будь-яких викликів

Мексиканська зірка боксу хоче боїв з Головкіним та Чарло

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Хайме Мунгуя (41-0, 33 КО) готовий боксувати з найсильнішими опонентами і хоче довести це в майбутньому бою проти триразового претендента на титул в середній вазі Сергія Дерев'янченка (14-4, 10 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я завжди прагнув до великих боїв проти таких суперників як Геннадій Головкін і Джермалл Чарло і ці бої не відбулися з причин, над якими ми не владні. Чарло не боксував два роки і все ще залишається чемпіоном WBC. Я не знаю про його плани, але я готовий до бою з ним, якщо він цього хоче. З Головкіним ми зв'язувалися з приводу даного бою, але він нічого не відповів, думаю, він насолоджується відпочинком. Дерев'янченко - сильний боєць. Він проходив всю дистанцію проти висококласних суперників. Думаю цей бій і перемога над Дерев'янченком покаже всім, що я готовий до будь-яких викликів. Я не вважаю, що зобов'язаний перемогти достроково, але я точно знаю, що переможу переконливу перемогу. Я знаю, що я вийду на ринг і зроблю те, що потрібно для перемоги", - сказав Мунгуя.

Нагадаємо поєдинок Мунгуя - Дерев'янченко відбудеться 10 червня на Toyota Arena в Онтаріо (штат Каліфорнія, США).