Відбулася перша зустріч між чемпіоном WBO у першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 КО) та колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (18-1, 13 КО).

Боксери вступили в суперечку, охоронці не дозволили їм провести битву поглядів.

