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Тайсон: Я найкращий боксер усіх часів

Сьогодні 15:40 361 0
Тайсон: Я найкращий боксер усіх часів
#Майк Тайсон

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон підтримує висловлювання його тренера Кас Д’Амато, коли той говорив, що Майк стане найкращим бійцем усіх часів.

Про це сказав сам ексбоксер.

"Він мав рацію - я найкращий боксер усіх часів.

Щоб бути майстром, спочатку треба бути дурнем і робити помилки. Не падайте духом, так легко впасти духом і здатися.

Ніщо не давалося мені легко, але я не здався", - сказав Тайсон.

Нагадаємо 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ.

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