Тайсон: Я найкращий боксер усіх часів

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон підтримує висловлювання його тренера Кас Д’Амато, коли той говорив, що Майк стане найкращим бійцем усіх часів.

Про це сказав сам ексбоксер.

"Він мав рацію - я найкращий боксер усіх часів.

Щоб бути майстром, спочатку треба бути дурнем і робити помилки. Не падайте духом, так легко впасти духом і здатися.

Ніщо не давалося мені легко, але я не здався", - сказав Тайсон.