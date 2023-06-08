Тайсон: Я найкращий боксер усіх часів

Джерело - boxing-social.com.
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон підтримує висловлювання його тренера Кас Д’Амато, коли той говорив, що Майк стане найкращим бійцем усіх часів.
Про це сказав сам ексбоксер.
"Він мав рацію - я найкращий боксер усіх часів.
Щоб бути майстром, спочатку треба бути дурнем і робити помилки. Не падайте духом, так легко впасти духом і здатися.
Ніщо не давалося мені легко, але я не здався", - сказав Тайсон.
Нагадаємо 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ.