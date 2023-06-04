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Катмен Ломаченка оцінив поразку в бою з Хейні

Анбер поділився враженнями від бою Ломаченко - Хейні
Сьогодні 23:10 221 0
Катмен Ломаченка оцінив поразку в бою з Хейні
Фото Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - ProBox TV.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко у бою з Девіном Хейні хотів виграти, а його опонент лише хотів уникнути поразки.

Про це заявив катмен ексчемпіона в трьох вагових категоріях Расс Анбер.

"Мені досі боляче за Ломаченка. Він постраждав. Василь такий незахищений. Коли він програв Салідо, рефері тоді виконав жахливу роботу, дозволивши Орландо уникнути покарання за фоли впродовж усього бою. З Лопесом він бився без пункту про матч-реванш.

Коли він бився з Хейні, я бачив перевагу Василя і не можу повірити, що троє суддів біля рингу бачили щось інше. Рефері виконав хорошу роботу, був дуже швидкий, але Хейні постійно хапав руку Ломаченка, і йому доводилося вириватися. У цьому бою я бачив, як Василь боровся, щоб перемогти, а Хейні, щоб не програти", - сказав Анбер.

Нагадаємо Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів (112-116, 113-115, 113-115). 

Раніше повідомлялося, що катмен Ломаченка відреагував на суддівське рішення в бою з Хейні.

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