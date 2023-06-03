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Українські боксери здобули 11 медалей на турнірі в Нідерландах

У турнірі взяли участь боксери з 25-ти країн.
Сьогодні 17:10 231 0
Українські боксери здобули 11 медалей на турнірі в Нідерландах

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери завоювали 11 нагород на міжнародному турнірі Кубок Ейндховена в Нідерландах.

В активі нашої збірної 5 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі та друге загальнокомандне місце.

"Золото" здобули Ярослав Михалушко, Богдан Толмачов, Павло Іллюша, Дмитро Колісніченко та Ратмір Турчанінов.

Срібло у Данила Лозана, Руслана Цикала, Геннадія Масленнікова та Ашота Кочаряна, бронза - в Андрія Халецького та Василя Ткачука.

Нагороду "Найкращому боксеру" отримав Павло Ілюша.

Раніше повідомлялося, що Федерація боксу Швейцарії приєднається до World Boxing.

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