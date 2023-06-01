Гвоздик повернувся в рейтинг WBA

Джерело - tribuna.com.
Світова боксерська організація (WBA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкій вазі.
Колишній чемпіон Олександр Гвоздик після перемоги над Річардсом Болотніксом повернувся в рейтинг, посівши 7-му позицію.
Для Олександра це був другий бій після повернення в професійний бокс. Він також повернувся в рейтинги The Ring та WBC.
Чемпіонським поясом WBA володіє росіянин Дмитро Бівол.
Рейтинг WBA у напівважкій вазі
1. Джошуа Буатсі
2. Ден Азіз
3. Ентоні Ярд
4. Джо Сміт-молодший
5. Альберт Рамірес
6. Річард Рів’єра
7. Олександр Гвоздик
8. Хільберто Рамірес
9. Альберт Рамірес
10. Крейг Річардс
Раніше Гвоздик повернувся в рейтинг The Ring.
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