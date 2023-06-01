Гвоздик повернувся в рейтинг WBA

Гвоздик зайняв сьому сходинку у рейтингу

Світова боксерська організація (WBA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у напівважкій вазі.

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик після перемоги над Річардсом Болотніксом повернувся в рейтинг, посівши 7-му позицію.

Для Олександра це був другий бій після повернення в професійний бокс. Він також повернувся в рейтинги The Ring та WBC.

Чемпіонським поясом WBA володіє росіянин Дмитро Бівол.

Рейтинг WBA у напівважкій вазі

1. Джошуа Буатсі

2. Ден Азіз

3. Ентоні Ярд

4. Джо Сміт-молодший

5. Альберт Рамірес

6. Річард Рів’єра

7. Олександр Гвоздик

8. Хільберто Рамірес

9. Альберт Рамірес

10. Крейг Річардс

Раніше Гвоздик повернувся в рейтинг The Ring.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!