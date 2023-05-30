Кемпбелл: Було б чудово, якби Ломаченко та Хейні провели реванш

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) має провести реванш з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив британський боксер Люк Кемпбелл.

"Я зараз говорю як вболівальник. Ще один неймовірний бій, який було цікаво дивитися. Я вважаю, що Ломаченко переміг у поєдинку, але там не було великого відриву. Було б чудово, якби у них був реванш. Я фанат, так що я дуже хотів би побачити реванш. Будемо сподіватися, що це станеться", - сказав Кемпбелл.