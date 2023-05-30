Ломаченко: Реваншу з Хейні не буде

Василь Ломаченко прокоментував реванш проти Девіна Хейні

Український боксер Василь Ломаченко впевнений, що Девін Хейні після своєї спірної перемоги не дасть йому реванш через побоювання програти.

Про це розповів сам український боксер.

"Я переглянув наш бій, мій рахунок був 8:4 за раундами. Добре, я упереджений, але реальний рахунок близький до 7:5 на мою користь. Реваншу не буде, бо він боїться. Тепер Хейні зрозумів свій рівень і піде у вагу 140 фунтів, щоб битися зі звичайними суперниками", – сказав Ломаченко.

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