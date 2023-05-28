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Біллем-Сміт завоював титул WBO у першій важкій вазі

Бій пройшов усю дистанцію
Сьогодні 12:16 243 0
Біллем-Сміт завоював титул WBO у першій важкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер першої важкої ваги Кріс Біллем-Сміт (18-1, 12 КО) переміг свого співвітчизника Лоуренса Околі (19-1, 14 КО) в бою за титул WBO у першій важкій вазі.

Бій пройшов усю дистанцію, Біллем-Сімт здобув перемогу рішенням суддів: 112-112, 116-107 та 115-108.

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