Збірна України з кікбоксингу здобула 10 медалей на Кубку світу-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна України на Кубку світу здобула 10 медалей - 5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові.
Про це повідомляє Федерація кікбоксингу України.
Павло Замятін виграв повний комплект нагород ("золото", "срібло" та "бронзу").Також переможцями стали Тимур Бриков, Артем Мельник, Матвій Куявець та Андрій Михайленко.
Іван Ткаченко та Олександр Дрозд стали срібними призерами.
Матвій Куявець виборов бронзову медаль.
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