Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 Василь

ЛОМАЧЕНКО 🇺🇸 Девін

ХЕЙНІ

17 - 2 - 0 РЕКОРД 29 - 0 - 0 35 ВІК 24 170 см ЗРІСТ 175 см 166 РОЗМАХ РУК 180 Шульга СТІЙКА Ортодокс Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрічається з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Боксери вже прибули на арену.

Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка. Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.

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