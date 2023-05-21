Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона

Джерело - Чемпіон.
|
🇺🇦 Василь
|
🇺🇸 Девін
|17 - 2 - 0
|РЕКОРД
|29 - 0 - 0
|35
|ВІК
|24
|170 см
|ЗРІСТ
|175 см
|166
|РОЗМАХ РУК
|180
|Шульга
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бій за звання чемпіона світу в легкій - IBF, WBA Super, WBC, WBO
Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрічається з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).
12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.
Боксери вже прибули на арену.
Офіційний партнер компанії Top Rank медіасервіс Megogo принципово відмовився від трансляції бою через репутаційні втрати, які пов'язані з публічною поведінкою Ломаченка. Пряма трансляція в Україні буде доступна на YouTube-каналі Top Rank.
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою у цій новині.
Головні факти про бій
- Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
- На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
- Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
- Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.