Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Букмекери вважають американеця Девіна Хейні фаворитом чемпіонського бою в легкій вазі проти Василя Ломаченка.
Коефіцієнт на перемогу Хейні - 1,47. Перемога Ломаченка - 3,25. Нічия - 17,0.
Інші котирування
Ломаченко
- Перемога за очками - 4,33;
- Дострокова перемога - 9,0.
Хейні
- Перемога за очками - 1,65;
- Дострокова перемога - 6,0.
Також букмекери вважають, що з великою імовірністю боксери пройдуть усю дистанцію (12 раундів) поєдинку (1,22).
Бій відбудеться 21 травня о 7:00 за київським часом у Лас-Вегасі. Пряма трансляція - ТУТ, текстовий онлайн - ТУТ.
Девін Хейні - чинний воладар поясів IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі.