Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають американеця Девіна Хейні фаворитом чемпіонського бою в легкій вазі проти Василя Ломаченка.

Коефіцієнт на перемогу Хейні - 1,47. Перемога Ломаченка - 3,25. Нічия - 17,0.

Інші котирування

Ломаченко

Перемога за очками - 4,33;

Дострокова перемога - 9,0.

Хейні

Перемога за очками - 1,65;

Дострокова перемога - 6,0.

Також букмекери вважають, що з великою імовірністю боксери пройдуть усю дистанцію (12 раундів) поєдинку (1,22).

Бій відбудеться 21 травня о 7:00 за київським часом у Лас-Вегасі. Пряма трансляція - ТУТ, текстовий онлайн - ТУТ.

Девін Хейні - чинний воладар поясів IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі.