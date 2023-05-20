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Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів

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Ломаченко - Хейні: прогноз букмекерів
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Букмекери вважають американеця Девіна Хейні фаворитом чемпіонського бою в легкій вазі проти Василя Ломаченка.

Коефіцієнт на перемогу Хейні - 1,47. Перемога Ломаченка - 3,25. Нічия - 17,0.

Інші котирування

Ломаченко

  • Перемога за очками - 4,33;
  • Дострокова перемога - 9,0.

Хейні

  • Перемога за очками - 1,65;
  • Дострокова перемога - 6,0.

Також букмекери вважають, що з великою імовірністю боксери пройдуть усю дистанцію (12 раундів) поєдинку (1,22).

Бій відбудеться 21 травня о 7:00 за київським часом у Лас-Вегасі. Пряма трансляція - ТУТ, текстовий онлайн - ТУТ.

Девін Хейні - чинний воладар поясів IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі.

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