Ф'юрі - Усику: Ось тобі моя пропозиція – бій на Вемблі влітку, ти і я

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) запропонував чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександру Усику (20-0, 13 КО) провести влітку бій на Вемблі.

Про це британець заявив у Інстаграмі.

"Я втомився від всіх цих "він сказав, вона сказала". Чому б нам просто не зробити це? Чому б нам просто не побитися цього літа, мені й тобі, на Вемблі за відсоток, про який вже домовилися. Якщо ти так відчайдушно хочеш реваншу - можеш отримати.

Мені не потрібні реванші, мені нічого не потрібно, я просто збираюся порізати тебе на шматки, як сир. Тож ось тобі моя пропозиція - бій на Вемблі влітку, ти і я", - сказав Ф'юрі.

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