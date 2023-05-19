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Усик не відвідає поєдинок Ломаченко - Хейні

Олександр не поїде підтримати Ломаченка
Сьогодні 16:18 218 0
Усик не відвідає поєдинок Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не приїде на бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 KO) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 KO)

Про це розповів менеджер Усика Егіс Клімас.

"На жаль, ні. Він щойно вилетів з України, у його дружини був день народження. Вони займалися цим. Також Усик зайнятий роботою з USYK Foundation. Він запустив фонд, який допомагає людям, які втратили будинки в Україні, які постраждали. Тож це все треба організувати", - сказав Клімас.

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