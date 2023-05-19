Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні

Олександр Красюк віддає перевагу чинному абсолютному чемпіону світу

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 20 на 21 травня відбудеться одна з найочікуваніших подій для українського боксу. Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вийде на ринг з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні. Українець має шанс відібрати всі пояси в американця та стати абсолютним чемпіоном світу у легкому дивізіоні.

Чемпіон поспілкувався з промоутером Усика Олександром Красюком та дізнався його авторитетну думку про цей поєдинок.

"Я не можу надати конкретний прогноз, але можу дати свою аналітику. Відкидаємо усі державні та політичні нюанси і говоримо виключно про бокс. Для мене Ломаченко не є фаворитом у цьому поєдинку. На мою думку, перемога Хейні є більш ймовірною і на це впливає кілька факторів. По-перше, він виступає з вагою 61 кілограм, що не є його "рідною" ваговою категорією. По-друге, йому вже 35 років, а для легкого дивізіону це вже не так добре, як у випадку з віком його суперника. Девін набагато міцніший, тому що він "ганяє" кілограмів 7-10, щоб зайти у цю вагову категорію та має більшу антропометрію. У своїх рефлексах та боксерських навичках він поступається Василю, але ця слабкість не така суттєва для цього поєдинку. Ще нюанс, який рідко враховують спортивні аналітики, це амортизація тіла: суглоби, м’язи, моральна втома – це ті речі, які не на користь Ломаченка. Попри це, Хейні є фаворитом, але українець теж має всі шанси на перемогу, адже він більш досвідчений. Окрім того, це його мрія та останній шанс на абсолютне чемпіонство", - сказав Красюк в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?

Незабаром очікуйте на Champion.com.ua ексклюзивне інтерв’ю Олександра Красюка, в якому він розповість про торги на бій Усик - Дюбуа і можливі місця проведення цього бою.

Анастасія Большакова, Чемпіон