Усик відповів Ф'юрі: Ще побачимося, жадібне Пузо

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Відповідний пост він виклав у Твіттері.
Актуально: Ф’юрі: Усику, щось нічого не чув від твоєї команди - я готовий в будь-який час
"Ще побачимося, жадібне Пузо", – написав Усик.
Greedy Belly, we'll see you again!@Tyson_Fury @anthonyjoshua @bronzebomber pic.twitter.com/B8lFZA79WV— Alexander Usyk (@usykaa) May 18, 2023
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