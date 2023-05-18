Усик відповів Ф'юрі: Ще побачимося, жадібне Пузо

Олександр Усик відповів Тайсону Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Відповідний пост він виклав у Твіттері.

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"Ще побачимося, жадібне Пузо", – написав Усик.

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