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Усик відповів Ф'юрі: Ще побачимося, жадібне Пузо

Олександр Усик відповів Тайсону Ф'юрі
Вчора 22:19 342 0
Усик відповів Ф'юрі: Ще побачимося, жадібне Пузо
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до чемпіона WBC в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Відповідний пост він виклав у Твіттері.

  Актуально: Ф’юрі: Усику, щось нічого не чув від твоєї команди - я готовий в будь-який час

"Ще побачимося, жадібне Пузо", – написав Усик.

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