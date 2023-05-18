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Ф’юрі: Усику, щось нічого не чув від твоєї команди - я готовий в будь-який час

Сьогодні 18:58 206 0
Ф’юрі: Усику, щось нічого не чув від твоєї команди - я готовий в будь-який час
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) звернувся до володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він написав у Інстаграмі.

"Не можу дочекатися нокаутувати цього маленького пацюка, виродка. Боягузливий, жовтий, бридкий, болотяноокий, бомжара. Усику, продовжуй тікати, кролику. Щось я нічого не чув від твоєї команди чи ще когось. Я готовий в будь-який час", - написав Ф’юрі.

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