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Ф’юрі: Я поки не впевнений в жодному імені свого майбутнього суперника

Ф’юрі прокоментував свого наступного суперника
Сьогодні 15:26 263 0
Ф’юрі: Я поки не впевнений в жодному імені свого майбутнього суперника
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - sportarena.com.

Непереможений володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) не впевнений у своєму наступному суперникові.

Про це розповів сам британський боксер.

“Я чую, як усі ці імена перекидаються, але я не звертаю на них жодної уваги, доки не опинюся з ними на рингу. Як ми бачили за останні 14 років, ви можете домовитися з кимось, але ваш бій так і не відбудеться Я не дуже оптимістичний щодо якихось імен, доки не зустрінуся з ними остаточно.

Одне можу сказати, що якщо вони збираються щось робити в липні, то їм краще поворухнутися. Час іде. Їм краще поквапитися, зараз травень”, - відзначив Ф’юрі.

Промоутер Френк Уоррен має намір провести бій Ф’юрі влітку. За його словами, головною проблемою є те, що основні кандидати вже мають суперників на цей час.

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