Ф’юрі: Я поки не впевнений в жодному імені свого майбутнього суперника

Непереможений володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) не впевнений у своєму наступному суперникові.

Про це розповів сам британський боксер.

“Я чую, як усі ці імена перекидаються, але я не звертаю на них жодної уваги, доки не опинюся з ними на рингу. Як ми бачили за останні 14 років, ви можете домовитися з кимось, але ваш бій так і не відбудеться Я не дуже оптимістичний щодо якихось імен, доки не зустрінуся з ними остаточно.

Одне можу сказати, що якщо вони збираються щось робити в липні, то їм краще поворухнутися. Час іде. Їм краще поквапитися, зараз травень”, - відзначив Ф’юрі.