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Катерина Усик: Моє ставлення до расії було завжди негативне

Катерина Усик прокоментувала своє ставлення до рносії
Сьогодні 10:32 191 0
Катерина Усик: Моє ставлення до расії було завжди негативне
Фото - gettyimages
#Катерина Усик

Джерело - Чемпіон.

Катерина Усик, дружина чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) завжди негативно ставилась до росії.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Я дуже добре пам’ятаю 2014 рік. Рік, з якого все і почалося. Я жила зі своєю сім’єю в Сімферополі (чудово жила при Україні). Коли настав день і раптом до нас зайшли "ввічливі люди", усе втратило сенс для мене.

Моє ставлення до расії було завжди негативне, ще задовго до всіх подій 9 років. Більшість людей хотіли в рассію (думали, там краще).

Але телевізор це одне, а реальність інше. Усі йшли на референдум, раділи. А я запитала одного зі своїх сусідів, як так можливо? Адже коли твоя мама хворіє, ти не йдеш шукати нову (хто не зрозумів, мама – це країна).

У мене в голові не вкладається, як можна бути ображеними на свою країну. Вона тобі нічого не повинна. Але ти маєш бути відданий їй, особливо, якщо давав їй присягу.

Я знаю одне. Крим – 🔥. Багато хто чекає Україну, а багато хто пакує валізи й біжить. І нехай тікають. Я згодна, в будь-якій країні є купа посліду, але дивлячись на все те, що роблять українці, як вони встали, об’єдналися, як допомагають, весь світ шокований. Я це чую постійно, перебуваючи в різних країнах.

Так ось, я пишаюся кожним хто всю війну жодного разу не сумнівався у нас та нашій перемозі. Так і буде", – сказала Усик.

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