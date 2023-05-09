Можливий бій між володарем титулів WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі може завершитися перемогою українця.

Про це заявив колишній чемпіон у суперважкій вазі Леннокс Льюїс.

"До Усика не можна ставитися легковажно. Він абсолютний чемпіон, у надважкій вазі він не програвав.

Коли він тренується та боксує, то включає одночасно і розум та фізику. Отже, це буде чудовий поєдинок, він не прийде туди, щоб програти, він прийде туди, щоб спробувати перемогти. Він зробить усе для перемоги.

Я думаю, це буде велика битва, тому що Усик протистоятиме 210-сантиметровому хлопцю, який дуже добре рухається в рингу. Але я завжди кажу, що гарний великий хлопець завжди поб’є хорошого маленького хлопця", - сказав Льюїс.