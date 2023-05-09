Джерело - boxing-social.com.
Можливий бій між володарем титулів WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі може завершитися перемогою українця.
Про це заявив колишній чемпіон у суперважкій вазі Леннокс Льюїс.
"До Усика не можна ставитися легковажно. Він абсолютний чемпіон, у надважкій вазі він не програвав.
Коли він тренується та боксує, то включає одночасно і розум та фізику. Отже, це буде чудовий поєдинок, він не прийде туди, щоб програти, він прийде туди, щоб спробувати перемогти. Він зробить усе для перемоги.
Я думаю, це буде велика битва, тому що Усик протистоятиме 210-сантиметровому хлопцю, який дуже добре рухається в рингу. Але я завжди кажу, що гарний великий хлопець завжди поб’є хорошого маленького хлопця", - сказав Льюїс.
Нагадаємо, Skill Challenge Entertainment планує провести на Близькому Сході поєдинок чемпіонів Усик – Ф’юрі та очний бій двох ексчемпіонів світу - Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. За словами промоутера Едді Гірна, угода може принести боксерам до 400 мільйонів доларів, якщо вечір із двома топ-поєдинками вдасться організувати.