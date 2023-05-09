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Черкашин готовий провести чемпіонський бій

Але Федір поки таких пропозицій не отримував
Вчора 23:10 279 0
Черкашин готовий провести чемпіонський бій
#Федір Черкашин

Джерело - vringe.com.

Середньоваговик Федір Черкашин (22-0, 14 KO) готовий вже у наступному поєдинку битися за звання чемпіона.

Про це заявив сам український боксер.

"Офіційно їх ще не було. Але якби пропозиція була, то я б відразу її прийняв. Вважаю, що в цьому питанні не варто чекати на якийсь ідеальний момент. Тож якщо пропозиція надійде, то я її прийму", - сказав Черкашин.

Черкашин готовий битися у Польщі в андеркаді Олександра Усика (20-0, 13 KO).

В останньому своєму поєдинку Федір Черкашин (21–0, 13 KO) достроково переміг мексиканця Еліаса Еспадаса (22–5, 15 KO).

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