Джерело - vringe.com.
Середньоваговик Федір Черкашин (22-0, 14 KO) готовий вже у наступному поєдинку битися за звання чемпіона.
Про це заявив сам український боксер.
"Офіційно їх ще не було. Але якби пропозиція була, то я б відразу її прийняв. Вважаю, що в цьому питанні не варто чекати на якийсь ідеальний момент. Тож якщо пропозиція надійде, то я її прийму", - сказав Черкашин.
Черкашин готовий битися у Польщі в андеркаді Олександра Усика (20-0, 13 KO).
В останньому своєму поєдинку Федір Черкашин (21–0, 13 KO) достроково переміг мексиканця Еліаса Еспадаса (22–5, 15 KO).