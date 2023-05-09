Середньоваговик Федір Черкашин (22-0, 14 KO) готовий вже у наступному поєдинку битися за звання чемпіона.

Про це заявив сам український боксер.

"Офіційно їх ще не було. Але якби пропозиція була, то я б відразу її прийняв. Вважаю, що в цьому питанні не варто чекати на якийсь ідеальний момент. Тож якщо пропозиція надійде, то я її прийму", - сказав Черкашин.