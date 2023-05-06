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Канело назвав умову завершення кар'єри

Сауль Альварес прокоментував бій проти Джона Райдера
Сьогодні 17:42 71 0
Канело назвав умову завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) поставив свою кар’єру на кін титульного поєдинку з британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Якщо Джон Райдер переможе мене, я завершу кар’єру. Але це не останній мій бій. Я збираюся продовжувати займатися боксом ще довгий час.

Я просто хочу продовжити свою історію, проводити великі бої. Прямо зараз моя короткострокова мета - це бій з Дмитром Біволом, а далі подивимось.

Налаштовуюся на найкращого бійця. Я не хочу бути занадто самовпевненим, тому ще те ж саме говорили про Дмитра Бівола, і подивіться, що сталося. Тож я тренуюся на 100% та готуюся до найкращого бійця. Як я вже сказав, якщо я програю Джону Райдеру, то завершу кар’єру, - розповів Канело.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі між Саулем Альваресом та Джоном Райдером відбудеться у Гвадалахарі в ніч з 6 на 7 травня.

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