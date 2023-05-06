Канело назвав умову завершення кар'єри

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) поставив свою кар’єру на кін титульного поєдинку з британцем Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Якщо Джон Райдер переможе мене, я завершу кар’єру. Але це не останній мій бій. Я збираюся продовжувати займатися боксом ще довгий час.

Я просто хочу продовжити свою історію, проводити великі бої. Прямо зараз моя короткострокова мета - це бій з Дмитром Біволом, а далі подивимось.

Налаштовуюся на найкращого бійця. Я не хочу бути занадто самовпевненим, тому ще те ж саме говорили про Дмитра Бівола, і подивіться, що сталося. Тож я тренуюся на 100% та готуюся до найкращого бійця. Як я вже сказав, якщо я програю Джону Райдеру, то завершу кар’єру, - розповів Канело.