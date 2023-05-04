Батько Ф'юрі обрав спадкоємця "Циганського короля"

Американець Джеред Андерсон стане наступним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Про це розповів Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу в надважкій вазі WBC Тайсона Ф'юрі, в інтерв'ю YouTube-каналу Stamina For Sale.

"Єдиний, кому я можу передбачити титул чемпіона світу, коли Тайсон завершить кар'єру, – це Джаред Андерсон. Я спостерігав за ним, коли він спарингував з Тайсоном. Бачив як він бився – це наступний великий боксер королівського дивізіону.

Зараз Андерсон ще 105-кілограмова дитина, але він щоразу стає кращим. Джаред перейме на себе усю увагу в королівській вазі. Він добре говорить, у нього боксерський мозок, він має необхідні навички, він швидкий і сміливий. Якщо ви порівняєте його з нашими британськими хлопцями – побачите величезну різницю в класі", – сказав Джон Ф'юрі.