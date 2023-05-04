Головне
Шахтар мінімально переграв Минай у 24 турі УПЛ
Вчора 14:49 901
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Сьогодні 17:39 445
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Сьогодні 15:51 330
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:41 13373
Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 217
Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 235
Мотор став чемпіоном України в 11 раз поспіль
Сьогодні 12:16 457
Голанд став рекордсменом АПЛ за кількістю голів за сезон
Сьогодні 09:40 626
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 08:41 1328
Під час матчу Дніпро-1 - Металіст зафіксували нетипово високий рух ставок
Вчора 22:10 872
Прямі трансляції

Батько Ф'юрі обрав спадкоємця "Циганського короля"

Джон Ф'юрі назвав ім'я перспективного супертяжа.
Сьогодні 18:14 284 0
Батько Ф'юрі обрав спадкоємця "Циганського короля"
Фото - gettyimages
#Андерсон, #Тайсон Ф'юрі, #Джон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Американець Джеред Андерсон стане наступним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Про це розповів Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу в надважкій вазі WBC Тайсона Ф'юрі, в інтерв'ю YouTube-каналу Stamina For Sale.

"Єдиний, кому я можу передбачити титул чемпіона світу, коли Тайсон завершить кар'єру, – це Джаред Андерсон. Я спостерігав за ним, коли він спарингував з Тайсоном. Бачив як він бився – це наступний великий боксер королівського дивізіону.

Зараз Андерсон ще 105-кілограмова дитина, але він щоразу стає кращим. Джаред перейме на себе усю увагу в королівській вазі. Він добре говорить, у нього боксерський мозок, він має необхідні навички, він швидкий і сміливий. Якщо ви порівняєте його з нашими британськими хлопцями – побачите величезну різницю в класі", – сказав Джон Ф'юрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А 995
Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ 1034
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 1328
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2467 3
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 13373
Срна: Гол Миная був чистим Срна: Гол Миная був чистим 1251
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24233
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 75366 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 274139
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35480
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43110
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81399 3