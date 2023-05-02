Батько Ф’юрі: Тайсон не був жадібним, тому що Усик коштує 30%

Батько Ф'юрі розповів чому зірвався бій Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не винен у зриві бою проти Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів батько британця Джон Ф'юрі.

"Ось що сталося: Усик ніколи не хотів битися Тайсоном. Він хотів поставити себе вище, кажучи що мій син не погодиться на бій. Ф’юрі нікого не боїться. Але це просто бізнес. Усе, що Тайсон намагався зробити - витиснути якомога більше з цієї ситуації.

Тайсон: Найкращим бійцем у світі повинен бути Ф’юрі

І він не був жадібним, тому що Усик коштує 30%. Дозвольте мені сказати дещо, ви можете можете скласти їх усіх, у мішок, потрусити й обрати одного, хто вам сподобається. Вони всі будуть на одному й тому ж рівні. Тайсон поб’є кожного з них", - сказав Джон Ф’юрі.

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