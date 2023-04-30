Гвоздик: Хотів би отримати право битися проти найкращих у дивізіоні

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) має намір отримати бій за титул.

Про це він розповів порталу Bad Left Hook.

"У 2019 році я подумав, що це гарний час спробувати себе в чомусь іншому, крім боксу, спробувати відкрити власний бізнес в Україні. Але відсутність досвіду, плюс російське вторгнення в Україну поставили великий хрест на моїх планах. Не розуміючи, що робити далі, я раптом отримав запрошення від Канело бути одним із його спаринг-партнерів на його бій проти Бівола.