Гвоздик: Хотів би отримати право битися проти найкращих у дивізіоні

Джерело - Bad Left Hook.
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) має намір отримати бій за титул.
Про це він розповів порталу Bad Left Hook.
"У 2019 році я подумав, що це гарний час спробувати себе в чомусь іншому, крім боксу, спробувати відкрити власний бізнес в Україні. Але відсутність досвіду, плюс російське вторгнення в Україну поставили великий хрест на моїх планах. Не розуміючи, що робити далі, я раптом отримав запрошення від Канело бути одним із його спаринг-партнерів на його бій проти Бівола.
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Я провів з ним цілий табір, був задоволений своїм виступом, і ідея повернутися виникла автоматично. Мені ще багато чого потрібно досягти в боксі. Я маю на меті стати дворазовим чемпіоном світу і хотів би отримати право битися проти найкращих у дивізіоні - Артура Бетербієва та Дмитра Бівола", - сказав Гвоздик.
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