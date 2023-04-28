Кудряшов має намір підтримати так звану "сво"

Російський боксер Дмитро Кудряшов віддасть частину гонорару за бій з американцем Семом Шумейкером на підтримку російських військових, які воюють проти України.

Про це повідомляє Матч ТВ.

"Я хотів би підтримати команду Pravda і частину свого гонорару віддати нашим бійцям на підтримку спеціальної військової операції", - сказав Кудряшов.

Кудряшова внесено в базу спортсменів Tribuna.com, які підтримують війну.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!