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Росіянин передасть частину гонорару за бій на підтримку війни

Кудряшов має намір підтримати так звану "сво"
Сьогодні 12:56 451 0
Росіянин передасть частину гонорару за бій на підтримку війни

Джерело - Tribuna.com.

Російський боксер Дмитро Кудряшов віддасть частину гонорару за бій з американцем Семом Шумейкером на підтримку російських військових, які воюють проти України.

Про це повідомляє Матч ТВ.

"Я хотів би підтримати команду Pravda і частину свого гонорару віддати нашим бійцям на підтримку спеціальної військової операції", - сказав Кудряшов.

Кудряшова внесено в базу спортсменів Tribuna.com, які підтримують війну.

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