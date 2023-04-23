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Баколе: Чому б мені не побитися з Усиком?

Боксер розповів про свої мрії
Сьогодні 11:54 284 0
Баколе: Чому б мені не побитися з Усиком?
#Олександр Усик

Джерело -  Sky Sports.

Боксер суперважкої ваги Мартін Баколе (19-1, 13 KO) готовий провести бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам Баколе.

"Я зробив гучну заяву. Я став першим, хто зупинив Ігоря Шевадзуцького. Я хочу битися з Ділліаном Вайтом, Олександром Усиком, Даніелем Дюбуа.

Чому б мені не побитися з Усиком? Чому б мені не побитися з Деонтеєм Вайлдером? Я викликаю цих людей, тому що знаю, що можу зупинити їх!" - сказав Баколе.

Нагадаємо вчора Мартін у 3-му раунді нокаутував українця Ігоря Шевадзуцького.

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