Джерело - TMZ Sports.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) звинувачується в домашньому насиллі
Про це повідомляє TMZ Sports.
Колишня дівчина боксера Джулія Лемус звинувачує його у сексуальному, моральному та фізичному насильстві, жорстокому поводженні з дітьми.
Вона також звинуватила Руїса в зловживанні алкоголем та наркотиками. Боксер заперечує звинувачення.
Постанова суду винесла тимчасову заборону наближення до дівчини не більше ніж на 100 метрів.
Руїс може провести бій з Ф’юрі у липні.
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