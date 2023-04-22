Боксер заперечує звинувачення

Джерело - TMZ Sports.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) звинувачується в домашньому насиллі

Про це повідомляє TMZ Sports.

Колишня дівчина боксера Джулія Лемус звинувачує його у сексуальному, моральному та фізичному насильстві, жорстокому поводженні з дітьми.

Вона також звинуватила Руїса в зловживанні алкоголем та наркотиками. Боксер заперечує звинувачення.

Постанова суду винесла тимчасову заборону наближення до дівчини не більше ніж на 100 метрів.

Руїс може провести бій з Ф’юрі у липні.

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