Головне
Гол Андрієвського приніс Динамо нічию в матчі з Шахтарем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 565
Матч Динамо - Шахтар на клубному каналі киян коментували російською мовою
Сьогодні 21:49 38
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо
Сьогодні 19:27 1701
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО
Сьогодні 19:26 1242
Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:15 551
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО
Сьогодні 17:44 4107
Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 247
Дячук та Волошин - в основі Динамо на матч з Шахтарем
Сьогодні 16:35 917
Ворскла перемогла Металіст у 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 435
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі
Сьогодні 09:40 2276
Прямі трансляції

Руїса звинувачують в домашньому насиллі

Боксер заперечує звинувачення
Сьогодні 20:25 371 0
Руїса звинувачують в домашньому насиллі
Фото: Getty Images
#Енді Руїс

Джерело - TMZ Sports.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) звинувачується в домашньому насиллі

Про це повідомляє TMZ Sports.

Колишня дівчина боксера Джулія Лемус звинувачує його у сексуальному, моральному та фізичному насильстві, жорстокому поводженні з дітьми.

Вона також звинуватила Руїса в зловживанні алкоголем та наркотиками. Боксер заперечує звинувачення.

Постанова суду винесла тимчасову заборону наближення до дівчини не більше ніж на 100 метрів.

Руїс може провести бій з Ф’юрі у липні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО 25355
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 1441
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо 1701
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО 4107
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 5124
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі Руїс анонсував бій проти Ф'юрі 2276
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8640 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13794
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6321 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15974 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20165
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14279 6