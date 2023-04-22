Гарсія переважив Джервонту напередодні бою

Гарсія та Джервонта пройшли церемонію зважування

Американський легковаговик Райан Гарсія (23-0, 19 KO) переважив чемпіона світу WBA у трьох вагових категоріях Джервонту Девіса (27-0, 25 KO) на першій процедурі зважування перед їхнім боєм.

Гарсія показав на вагах 61,5 кг (135,5 фунта), тоді як Джервонта – 61,3 кг (135,1 фунта). Обидва боксери увійшли до обумовленого проміжного ліміту 136 фунтів (61,6 кг).

Тепер на бійців чекає друга процедура зважування, яка відбудеться в день бою. Цього разу ліміт складатиме 146 фунтів.

Бій відбудеться 22 квітня у Лас-Вегасі.

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