Головне
Зоря в меншості втримала перемогу над Колосом у 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 454
Грушина-Акобія стала чемпіонкою Європи з боротьби
Сьогодні 20:24 155
Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 18:30 53742 5
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:20 3655
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 11:50 32799 1
Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 01:21 1092
Визначились пари півфіналістів Ліги Європи-2022/23
Сьогодні 01:07 1298
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 00:42 1651
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:36 1004
Ткач-Остапчук здобула третє для України срібло на чемпіонаті Європи
Вчора 23:44 506
Прямі трансляції

Красюк: Найближча велика ціль для Берінчика - це Стівенсон

Промоутер розповів про плани Дениса Берінчика
Сьогодні 20:41 226 0
Красюк: Найближча велика ціль для Берінчика - це Стівенсон
#Олександр Красюк, #Шакур Стівенсон, #Денис Берінчик

Джерело - xsport.ua.

Чемпіон EBU та WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) має намір провести бій з Шакуром Стівенсеном (20-0, 10 КО).

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Якщо ми говоримо про наступний бій Дениса, то тут Queensberry Promotions має нам надати дату, ми відрекомендуємо суперника за тими потребами, які наразі є, оскільки наша найближча велика ціль - це Шакур Стівенсон, тобто будемо підбирати суперника таким чином, щоб він так чи інакше відповідав саме стилю Стівенсона.

  Красюк: У Берінчика заплановано бій у Великій Британії

Ми не можемо поки казати про конкретні перемовини, але ми пам’ятаємо, що сказав Боб Арум, і є багато обставин, які впливають на організацію цього двобою. Проте ми рухаємось в цьому напрямку, і якщо не через один, то один з наступних поєдинків вже має відбутись за титул чемпіона світу", - сказав Красюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Італія бере кількістю, а становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 53742 5
Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи Рома вирвала перемогу в Феєнорда, Севілья розгромила МЮ: результати матчів Ліги Європи 1651
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 3655
Дружина Усика опублікувала гарячі фото в шикарному купальнику Дружина Усика опублікувала гарячі фото в шикарному купальнику 1684
Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю Вишукана та загадкова Терлюга - у новій фотосесії для відомого глянцю 1790
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 32799 1
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42136
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 67360
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1127
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 19063
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3767
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 147857 7