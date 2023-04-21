Красюк: Найближча велика ціль для Берінчика - це Стівенсон

Чемпіон EBU та WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) має намір провести бій з Шакуром Стівенсеном (20-0, 10 КО).

Про це заявив промоутер Олександр Красюк.

"Якщо ми говоримо про наступний бій Дениса, то тут Queensberry Promotions має нам надати дату, ми відрекомендуємо суперника за тими потребами, які наразі є, оскільки наша найближча велика ціль - це Шакур Стівенсон, тобто будемо підбирати суперника таким чином, щоб він так чи інакше відповідав саме стилю Стівенсона.

Красюк: У Берінчика заплановано бій у Великій Британії

Ми не можемо поки казати про конкретні перемовини, але ми пам’ятаємо, що сказав Боб Арум, і є багато обставин, які впливають на організацію цього двобою. Проте ми рухаємось в цьому напрямку, і якщо не через один, то один з наступних поєдинків вже має відбутись за титул чемпіона світу", - сказав Красюк.