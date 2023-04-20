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Гарсія: Хейні поб’є Ломаченка

Бій Гарсія - Джервонта відбудеться 22 квітня
Сьогодні 17:44 323 0
Гарсія: Хейні поб’є Ломаченка
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американець Раян Гарсія (23-0, 19 КО) має намір провести бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це він заявив напередодні поєдинку з Джервонтою Девісом (28-0, 26 КО).

"Я після цього одразу вийду проти Хейні. Девіну потрібно пройти свій шлях, а я мушу пройти свій, перш ніж поб’юся з ним. Джервонта потрапить до свого списку. Просто після того, як я зроблю йому невеликий перепочинок у його кар’єрі. Йому потрібно буде багато про що задуматися, коли я його нокаутую. Я впевнений, що Девін поб’є Ломаченка, а потім ми зробимо це", - сказав Гарсія.

Бій Гарсія - Джервонта відбудеться 22 квітня, Хейні буде боксувати проти Ломаченка 20 травня.

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