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Лопес: Втомився слухати, як усі називають мене хлопцем, який побив Ломаченка

Сьогодні 22:52 192 0
Лопес: Втомився слухати, як усі називають мене хлопцем, який побив Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - sport24.ua.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес хоче позбутися ярлика кривдника Василя Ломаченка.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я втомився слухати, як усі називають мене хлопцем, який побив Ломаченка. Ні, я хлопець, який переміг усіх бійців, з якими мені не давали шансів. Я поб'юся з кожним чемпіоном – я прийшов сюди заради цього.

У нас є інші бійці з великим талантом, але з ким вони б'ються? Вони виставляють усе так, ніби б'ються з чемпіонами світового класу. Вони вчаться за підручником Флойда "Гроші" Мейвезера, але вони не роблять того, що й "Красунчик" Мейвезер. Того, що йому довелося зробити, аби зайняти своє місце.

Звичайно, бій із Джошем Тейлором мотивує мене. Я втомився чути це. Що станеться, коли я поб'ю Тейлора? Тоді мене називатимуть хлопцем, який переміг усіх великих чемпіонів", – розповів Лопес.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні.

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