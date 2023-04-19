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Хімік: Ломаченко – кінчений чорт, плюну йому в обличчя

Хімік прокоментував своє ставлення до Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Сьогодні 17:29 175 0
Хімік: Ломаченко – кінчений чорт, плюну йому в обличчя
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) ніколи не був патріотом України.

Про це розповів офіцер полку Азов, захисник Азовсталі Давид Касаткін, з позивним Хімік в інтерв’ю YouTube-каналу Ramina.

"Ломаченко – це взагалі окрема розмова. Ще до повномасштабної війни, коли я був не такий медійний, завжди писав у своєму Інстаграмі, що Усика і Ломаченка я не сприймаю. Вони – не українські патріоти. Щодо Усика зараз трохи змінилася думка.

Я говорив, що не потрібно робити з них героїв. Це не ті люди, які мають бути героями. Вони підтримують проросійську владу тощо. Я з Усиком не спілкувався, але мені кажуть, що він змінився. Моя думка: 50 на 50 щодо нього. Але я не скажу, що в мене є бажання з ним спілкуватися.

Що стосується Ломаченка, люди мені говорили, що сприймають його як крутого спортсмена, який прославляє Україну. Я лаявся з приводу цього з усіма спортсменами. Я можу сказати, що Ломаченко – чорт. Кінчений чорт. Якщо я його побачу, я плюну йому в обличчя. І, можливо, навіть щось з ним зроблю. У мене вистачить на це навичок. Боксувати я з ним точно не буду", – заявив Касаткін.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні.

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