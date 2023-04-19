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WBC не санкціонує бій росіян Бівол - Бетербієв

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів про можливий бій Бівол - Бетербієв
Сьогодні 13:23 261 0
WBC не санкціонує бій росіян Бівол - Бетербієв
Фото: Getty Images
#Бівол, #Артур Бетербієв

Джерело - IZQUIERDAZО.

WBC не санкціонує бій між російським чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (21-0, 11 КО) та його співвітчизником, володарем титулів WBO, WBC та IBF Артуром Бетербієвим (19-0, 19 КО).

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"WBC не прийняла б цей поєдинок, він був би без нашого титулу на кону. WBC не може санкціонувати бій з Біволом через нашу позицію щодо Росії та її війни з Україною.

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На сьогодні такою є позиція WBC. Поки в Україні немає боксу, ми не приймемо бокс у Росії. Принаймні він не буде санкціонований WBC", - сказав Сулейман. Нещодавно з’явилася інформація, що команди Бівола і Бетербієва вели переговори про бій за абсолютного чемпіона і напівважкій вазі.

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