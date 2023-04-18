Тайсон: Хотів би провести виставковий бій із Холіфілдом

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу легендарний американець Майк Тайсон готовий провести бій з Евандером Холіфілдом.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я просто проводжу час. Я провів виставковий поєдинок з Роєм Джонсом. Виставковий бій з Холіфілдом? Я хотів би зробити це, люди з Саудівської Аравії хочуть, щоб я зробив це. Не знаю… Мене можна було б умовити. Коли я бачу людей, готових заплатити за кінцевий продукт, моя голова починає краще працювати", - сказав Тайсон.