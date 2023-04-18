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Тайсон: Хотів би провести виставковий бій із Холіфілдом

Сьогодні 17:56 319 0
Тайсон: Хотів би провести виставковий бій із Холіфілдом
Фото - talksport.com
#Еван Холіфілд, #Майк Тайсон

Джерело - TMZ Sports.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу легендарний американець Майк Тайсон готовий провести бій з Евандером Холіфілдом.

Про це заявив сам Тайсон.

"Я просто проводжу час. Я провів виставковий поєдинок з Роєм Джонсом. Виставковий бій з Холіфілдом? Я хотів би зробити це, люди з Саудівської Аравії хочуть, щоб я зробив це. Не знаю… Мене можна було б умовити. Коли я бачу людей, готових заплатити за кінцевий продукт, моя голова починає краще працювати", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, що останній бій Тайсона та Холіфілда відбувся у червні 1997-го, і завершився дискваліфікацією Тайсона.

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