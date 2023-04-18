Промоутер Джошуа принизив Джойса після бою з Чжілеєм

У британського боксера суперважкої ваги Джо Джойса (15-0, 14 КО) не було б жодного шансу у бою володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів глава Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Послухайте, Джойс ніколи не бився з топовим надважковаговиком. Чжілей не боєць елітного рівня. Коли ти намагаєшся просуватися зі словами: "Ти можеш бити настільки сильно, наскільки можеш, а я буду продовжувати йти". Це не рецепт довготривалої кар’єри в боксі. Його били всіма способами, я би зрозумів, якби він завершив кар’єру.

Я думаю, що він класний, я ж підключився заради цього бою. Але якщо ти не можеш побити Чжана Чжілея, то у тебе немає жодних шансів стати чемпіоном світу. І знаєте що, якби Олександр Усик у цей вечір боксував з Джо Джойсом, це був би один з найбільших місматчів в історії. Якщо Чжан зробив це з Джойсом, Усик би розтер його в порошок. Ви можете заперечити, мовляв, Олександр не б’є з такою силою. Повірте мені, він би вдарив його 5-6 разів, а Джо навіть не зрозумів би, що удари летять. Він би крутився та був усюди", – розповів Гірн.