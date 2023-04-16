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Українець програв за очками в андеркарді бою Чжілей - Джойс

Українець був андердогом у поєдинку
Сьогодні 10:09 499 0
Українець програв за очками в андеркарді бою Чжілей - Джойс
#Костянтин Довбищенко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Костянтин Довбищенко (9-12-1, 6 KO) в андеркарді великого шоу в Лондоні програв 18-річному англійському проспекту Мозесу Ітаумі (2-0, 2 KO).

Результат поєдинку визначав один суддя, і він очікувано віддав 60-54 на користь молодого англійця, який вперше пройшов всю дистанцію бою і здобув третю перемогу на профі-рингу.

Нагадаємо, що у головному бою шоу в Лондоні британець Джо Джойс сенсаційно програв китайцю Чжану Чжілею.

Мозес Ітаума (Англія, 2-0, 2 KO) - Костянтин Довбищенко (Україна, 9-12-1, 6 KO) PTS 6 (60-54)

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