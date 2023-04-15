Митрофанов захистив титул WBO Oriental уперше з 2021 року

Митрофанов здобув перемогу у своєму першому поєдинку з 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) переміг 32-річного венесуельця Хуана Карлоса Родрігеза (18-5, 17 КО).

Бій тривав усі заплановані шість раундів. У підсумку усі три рефері віддали перевагу Дмитру Митрофанову - 60:54, 59:55, 60:54. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та втретє захистив титул.

Для Дмитра це був перший поєдинок з грудня 2021 року. Тоді він в другому раунді переміг представника Казахстану Берікбая Нурімбетова.