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В Польщі відбудеться боксерське шоу під гаслом Солідарні з Україною/Допомагаємо Україні

Сьогодні 21:38 156 0
В Польщі відбудеться боксерське шоу під гаслом Солідарні з Україною/Допомагаємо Україні

Джерело - Чемпіон.

Вже завтра в Польщі в ринг вийдуть троє українських боксерів-професіоналів.

В рамках шоу, яке проводять MB Promotions, Tymex Boxing Promotion та K2 Promotions, в ринг вийдуть відразу три українські боксери - Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз та Данієль Лапін. Ярослав Харциз зустрінеться з чеським боксером Пьотром Рандишеком. Даніелю Лапіну протистоятиме представник Іспанії Емануель Фезо. 

 Суперником Дмитро Митрофанова, який проведе свій перший бій після початку війни, стане Хуан Карлос Родрігес з Венесуели. Нагадаємо, свій останній бій Дмитро провів 18 грудня 2021 року в Броварах, в якому переміг казаха Берикбая Нурімбетова. Тоді вечір бокса К2 Promotion вперше в історію українського професійного боксу транслював  один з найпотужніших у світі стримінгових сервісів ESPN+, який на той час мав 17,1 млн підписників. Завтрашнє шоу буде транслювати Megogo.

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