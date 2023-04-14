Джойс: Усик не хоче битися зі мною

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) не хоче битися з Джо Джойсом (15-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я не знаю, що сталося з Ф’юрі. Він зник з планети. Я знаю, що в нього дев’ята дитина (дружина Тайсона вагітна всьоме - прим.).

Ми хочемо побачити ці великі бої. Я зараз проводжу свій великий бій, тому що інших варіантів немає. Мені доводиться битися з Чжилеєм, а потім вийти на великий бій, бо інші виляють.

Джошуа намагається перебудуватись. Я не знаю, що відбувається. Так багато поясів, обов'язкових захистів.

Усик не хоче битися зі мною, він хоче битися з Дюбуа. Це безумство", - сказав Джойс.