Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор

Джерело - Чемпіон.
Затверджено бій між колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (18-1, 13 КО) та володарем титулу WBO в першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).
Про це повідомляє Top Rank Boxing
Бій відбудеться 10 червня на The Theater at MSG в Нью-Йорку.
𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐄.#TaylorLopez is set for June 10 at @TheTheaterAtMSG 🚨— Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2023
Tickets on sale April 12. pic.twitter.com/66dJxxvrzW
Теофімо у грудні 2022 року переміг Сандора Мартіна, Джош у лютому минулого року здолав Джека Кеттерола.