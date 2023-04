Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор

Затверджено бій між колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (18-1, 13 КО) та володарем титулу WBO в першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

Про це повідомляє Top Rank Boxing

Бій відбудеться 10 червня на The Theater at MSG в Нью-Йорку.

𝐂𝐑𝐎𝐒𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐄.#TaylorLopez is set for June 10 at @TheTheaterAtMSG 🚨



Tickets on sale April 12. pic.twitter.com/66dJxxvrzW