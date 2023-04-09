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Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор

Бій відбудеться на The Theater at MSG в Нью-Йорку
Сьогодні 11:43 104 0
Визначилася дата проведення бою Лопес - Тейлор
Фото: Getty Images
#Теофімо Лопес, #Джош Тейлор

Джерело - Чемпіон.

Затверджено бій між колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Теофімо Лопесом (18-1, 13 КО) та володарем титулу WBO в першій напівсередній вазі Джошем Тейлором (19-0, 13 KO).

Про це повідомляє Top Rank Boxing

Бій відбудеться 10 червня на The Theater at MSG в Нью-Йорку.

Теофімо у грудні 2022 року переміг Сандора Мартіна, Джош у лютому минулого року здолав Джека Кеттерола.

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