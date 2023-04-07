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Стала відома дата повернення в ринг Митрофанова

Бій відбудеться 15 квітня
Сьогодні 20:09 270 0
Стала відома дата повернення в ринг Митрофанова
#Дмитро Митрофанов

Джерело - Чемпіон.

15 квітня на PGE Turow Arena у Згожелеці (Польща) відбудеться вечір боксу MB Promotions спільно з Tymex Boxing Promotion та K2 Promotions. 

Після тривалої перерви в ринг повернеться Чемпіон WBO Oriental Дмитро Митрофанов (12-0-1, 6 КО).

Його суперником у рейтинговому поєдинку буде боксер із Венесуели Хуан Карлос Родрігез (18-4, 17 КО). 

Другий бій на профі-ринзі проведе Ярослав Харциз (1-0, 1 КО). Протистоятиме йому чешський боксер Пьотр Рандишек (2-1, 2 КО). 

В рамках боксерського шоу Даніель Лапін (6-0, 0 КО) зустрінеться з іспанцем  Емануелем Фезо (10-13-2, 4 КО). 

Трансляція вечора боксу відбудеться 15 квітня на YouTube-каналі TVP Sport, початок о 18:15. Зважування транслюватиме YouTube-канал Kanał Sportowy 14 квітня, о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Митрофанов міг вийти в ринг на початку 2023 року.

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