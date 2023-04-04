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Колишній чемпіон світу отримав дворічний бан за провалений допінг-тест

Боксер не може пояснити наявність заборонених речовин у своєму тілі під час останнього поєдинку
Сьогодні 21:40 147 0
Колишній чемпіон світу отримав дворічний бан за провалений допінг-тест
Фото Getty Images
#Амір Хан

Джерело - isport.ua.

Сьогодні, 4 квітня, колишній чемпіон світу в 1-й півсередній вазі за версіями WBA та IBF Амір Хан отримав дворічний бан на участь у всіх видах спорту.

Про це повідомляє Sky Sports.

У допінг-пробі 36-річного британця було знайдено заборонену речовину. Ця проба була взята після його бою з Келлом Бруком, який відбувся 19 лютого 2022 року.

Антидопінгова служба Великої Британії заявила, що Хан здав позитивний результат на анаболічний агент остарін.

Хан, який оголосив про завершення кар'єри у травні минулого року, визнав порушення антидопінгових правил, але заявив, що не приймав цю речовину навмисно. Цей аргумент був ухвалений незалежною комісією після слухань у січні.

"Я ніколи не обманював. Я боєць, який завершив кар'єру. Ви можете бачити, що мій виступ проти Келла Брука був не найкращим. Я програв бій. Якби я пішов туди і нокаутував його, це була б інша справа. Я ніколи в житті не шахраював. Я той, хто хотів здати тест.

"Та кількість (речовини), знайдена в моїй системі, могла бути отримана від рукостискання. Я не знаю, що це було в моєму організмі. Я завершив кар'єру і я дискваліфікований на два роки, що досить дивно. Я не маю жодних планів повертатися", - заявив Хан.

Амір Хан програв Келлу Бруку технічним нокаутом у шостому раунді. У травні 2022 року Брук також оголосив про завершення кар'єри.

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