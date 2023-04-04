Хан отримав дискваліфікацію за вживання допінгу

Джерело - talkSPORT.
Колишнього чемпіона світу Аміра Хана (34-6, 21 КО) дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.
Про це повідомляє talkSPORT.
Аналізи боксера, взяті після його поєдинку з Келлом Бруком у лютому 2022 року, показали позитивний результат на остарін. Речовина аналогічна тестостерону, сприяє нарощуванню м’язової маси та заборонена Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) у всіх видах спорту.
Британець наполягає, що вжив препарат ненавмисно. Проте антидопінгова агенція Великої Британії встановила звичайний у таких ситуаціях термін дискваліфікації на два роки.
У своєму останньому бою Хан програв Келлу Бруку технічним нокаутом у шостому раунді. У травні 2022 року британець оголосив про завершення професійної кар’єри.