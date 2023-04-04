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Хан отримав дискваліфікацію за вживання допінгу

Ексчемпіон світу завершив професійну кар'єру у травні 2022 року
Сьогодні 13:55 293 0
Хан отримав дискваліфікацію за вживання допінгу
#Амір Хан

Джерело - talkSPORT.

Колишнього чемпіона світу Аміра Хана (34-6, 21 КО) дискваліфікували на два роки за вживання допінгу.

Про це повідомляє talkSPORT.

Аналізи боксера, взяті після його поєдинку з Келлом Бруком у лютому 2022 року, показали позитивний результат на остарін. Речовина аналогічна тестостерону, сприяє нарощуванню м’язової маси та заборонена Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) у всіх видах спорту.

Британець наполягає, що вжив препарат ненавмисно. Проте антидопінгова агенція Великої Британії встановила звичайний у таких ситуаціях термін дискваліфікації на два роки.

У своєму останньому бою Хан програв Келлу Бруку технічним нокаутом у шостому раунді. У травні 2022 року британець оголосив про завершення професійної кар’єри.

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