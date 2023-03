Джошуа та Франклін провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) та американець Джермейн Франклін (22-1, 14 КО) провели битву поглядів.

Поєдинок Джошуа - Франклін відбудеться 1 квітня в Лондоні на арені О2. Початок бою - не раніше 23.30.

Джошуа проведе перший поєдинок після двох поспіль поразок Олександру Усику у вересні 2021-го та серпні 2022-го. Для Франкліна це перший бій після єдиної поразки в карʼєрі - Ділліану Вайту в листопаді 2022-го.

