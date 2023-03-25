Красюк: З Гірном ми домовилися за 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.
Якщо хтось, крім Тайсона Ф’юрі, володітиме поясом WBC - бій за абсолюта відбувся б у лютому чи березні.
Такою думкою поділився промоутер Олександра Усика - Олександр Красюк.
"Вперше я зустрівся з Гірном в Парижі. Ми за 5 хвилин домовилися про співпромоутерську угоду для Усика на три поєдинки. За 5 хвилин на маленькому шматочку паперу. Я тепер ношу його у своєму гаманці, щоб показати, наскільки це може бути легким процесом".
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"Думаю, якщо хтось, крім Ф’юрі, володітиме зараз поясом WBC - бій за абсолюта відбувся б у лютому чи березні", - сказав Красюк.