Красюк: З Гірном ми домовилися за 5 хвилин

Промоутер Усика розповів про перемовини з Едді Гірном

Джерело - Чемпіон.

Якщо хтось, крім Тайсона Ф’юрі, володітиме поясом WBC - бій за абсолюта відбувся б у лютому чи березні.

Такою думкою поділився промоутер Олександра Усика - Олександр Красюк.

"Вперше я зустрівся з Гірном в Парижі. Ми за 5 хвилин домовилися про співпромоутерську угоду для Усика на три поєдинки. За 5 хвилин на маленькому шматочку паперу. Я тепер ношу його у своєму гаманці, щоб показати, наскільки це може бути легким процесом".

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